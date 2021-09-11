Эксперт назвал 3 симптома, требующих обращения к кардиологу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-кардиолог Заур Шугушев назвал симптомы, обнаружив которые, нужно обратиться к специалистам его профиля, сообщает Газета.ру.
"Первым ощущением является жжение за грудиной, то есть в середине грудной клетки. Или уходящее в левую сторону: в левую лопатку или в левое плечо. Вторым ощущением, которое нельзя игнорировать, является асфиксия, возникающая при выходе из теплого помещения в холодное: вы чувствуете, что словно кто-то вас схватил за горло или перекрыл кислород. И это ощущение длится от одной до пяти минут", – заявил он.
Третьим симптомом он назвал неприятные ощущения в грудной клетке, возникающие при физических нагрузках.
Шугушев утверждает, что даже одно из названных болевых ощущений становится поводом посетить кардиолога.
Ранее ученые проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний в США и пришли к выводу, что употребление конопли увеличивает риск инфаркта миокарда в два раза. Специалисты выяснили, что риск инфаркта увеличивался все зависимости от того, каким образом конопля попала в организм.
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