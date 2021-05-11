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Общество

08:02

Невролог назвал заболевания, осложняющие острый период COVID-19

медицина общество

Фото: depositphotos/sudok1

Названы заболевания, осложняющие течение острого периода коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал главный внештатный невролог Минздрава РФ Михаил Мартынов, усугубить течение COVID-19 могут церебральный инсульт, инфекционные заболевания центральной нервной системы и аутоиммунные поражения.

"Развитие этих осложнений утяжеляет течение собственно коронавирусной инфекции и создает дополнительную угрозу восстановлению неврологических функций и даже жизни пациента", – подчеркнул Мартынов.

Согласно статистике, сосудистые осложнения в виде церебральных инсультов у пациентов с COVID-19 возникают в восемь раз чаще по сравнению с больными гриппом, поделился специалист. Он также подчеркнул важность вакцинации для избежания тяжелых последствий коронавируса.

"Возможные побочные реакции (подъем температуры, головная боль, местная реакция) не идут ни в какое сравнение с теми серьезными последствиями, которые зачастую вызывает COVID-19", – заключил Мартынов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышла на плато. Он подчеркнул, что речь идет о крайне высоких показателях.

За последние сутки в России выявили 8 465 новых случаев COVID-19. При этом в 1 304 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В Москве выявили 2896 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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