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11 февраля, 11:41

Остеоденситометр появится в московском научно-практическом центре

медицина

11 февраля, 11:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины установят остеоденситометр – аппарат, позволяющий делать измерения плотности структуры костей. Для установки в центре отремонтируют помещение, проект уже согласован Москомэкспертизой.

"Проектной документацией предусматривается приспособление и капитальный ремонт помещения (существующее помещение №7), расположенного в цокольном этаже здания, для размещения остеоденситометра", – цитирует Агентство "Москва" председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

В помещении расчистят стены и потолок от старой штукатурки, с пола демонтируют цементную стяжку, поменяют двери, выполнят устройство стяжки на пол с последующей укладкой линолеума. Предусматривается установка рентгенозащитных ставней.

На сайте департамента здравоохранение столицы сообщается, что филиал №1 центра имеет профиль "реабилитация пациентов с нарушением функции периферической нервной системы (неврология) и опорно-двигательного аппарата (травматология и ортопедия)".

медицина

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