Московские врачи вернули мотоциклисту руку после сложнейшего перелома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вернуть полную подвижность руки молодому мотоциклисту, пострадавшему в ДТП, сумели врачи больницы №15 имени Филатова. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В больницу пациента доставили фельдшеры скорой помощи. Проведенное комплексное диагностическое обследование выявило оскольчатый перелом левой ключицы. Оказав первую помощь, врачи зафиксировали перелом специальной повязкой и начали готовить пациента к операции.

Медики решили провести остеосинтез пластиной. С ее помощью они зафиксировали костный отломок, а затем закрепили акромиально-ключичное сочленение.

"Операция прошла успешно, послеоперационный период прошел без особенностей. В результате пациент через несколько дней был выписан из клиники", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что повреждения ключицы составляют около 4-10% случаев от всех травм. В итоге врачи предпочитают быструю реабилитацию после операции. "Успешно применяется оперативный метод лечения таких переломов – остеосинтез пластиной. Его преимуществом являются раннее восстановление утраченных движений, максимально правильная реконструкция анатомии кости, полное избавление от болевых ощущений", – пояснили в департаменте.

В ноябре минувшего года хирурги городской клинической больницы №51 провели три операции, чтобы спасти 77-летнюю пациентку от ампутации ноги. Женщина попала к врачам с диагнозом гангрены стопы. Недуг вызвало недостаточное кровоснабжение из-за закрытых сосудов.