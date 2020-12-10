Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина от Pfizer

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от Pfizer является РНК-содержащим препаратом. Эта форма может быть противопоказана тем, кто страдает аллергическими заболеваниями.
"Не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых иммунореактивность естественная повышенная", – заявил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
В четверг сообщалось, что хакеры получили доступ к документации по вакцине от COVID-19 фармкомпаний BioNTech и Pfizer, совершив кибератаку на серверы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
Ранее в ходе финальной стадии испытаний оценку эффективности вакцины BioNTech и Pfizer повысили до 95 процентов. Компании заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020-м и до 1,3 миллиарда доз – в 2021 году.
Вакцину BioNTech и Pfizer уже одобрили для применения в Великобритании. 2 декабря рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) приняло правительство.
Некоторые страны заказали в несколько раз больше доз вакцины от COVID-19, чем им нужно
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