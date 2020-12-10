Российские хирурги установили пациентке нейростимулятор для заглушения боли

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Хирурги Свердловского онкологического диспансера установили пациентке нейростимулятор для заглушения боли в руке после перенесенной операции, передает "Мир 24".

"Достаточно часто, к сожалению, боль не удается контролировать при помощи фармакологических препаратов. Нейростимуляторы могут облегчить жизнь многим пациентам", – рассказал главный врач Свердловского областного онкологического центра Владимир Елишев.

Отмечается, что с помощью нейростимулятора можно заглушить даже самую невыносимую боль. Операцию проводят в два этапа: сначала пациенту ставят временный стимулятор, после чего проверяют его эффективность и при положительном результате устанавливается постоянный.

"В условиях операционной в позвоночный канал устанавливаем специальный электрод. Размещаем его в непосредственной близости со спинным мозгом. И этот электрод выводится наружу, его конец подключается к этому стимулятору", – отметил врач-нейрохирург Кирилл Горных.

По словам специалистов, первые два месяца после операции пациенту необходимо соблюдать некоторые ограничения, однако после он возвращается уже к своей привычной жизни.

В ноябре в Зеленограде врачи городской клинической больницы имени Кончаловского извлекли из носа пациента монету, которая находилась там более 50 лет. Пациенту провели эндоскопическую операцию: ему выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалили искривленную часть хряща и извлекли монету из носа.

