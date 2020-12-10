Российские хирурги установили пациентке нейростимулятор для заглушения боли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Хирурги Свердловского онкологического диспансера установили пациентке нейростимулятор для заглушения боли в руке после перенесенной операции, передает "Мир 24".
"Достаточно часто, к сожалению, боль не удается контролировать при помощи фармакологических препаратов. Нейростимуляторы могут облегчить жизнь многим пациентам", – рассказал главный врач Свердловского областного онкологического центра Владимир Елишев.
Отмечается, что с помощью нейростимулятора можно заглушить даже самую невыносимую боль. Операцию проводят в два этапа: сначала пациенту ставят временный стимулятор, после чего проверяют его эффективность и при положительном результате устанавливается постоянный.
"В условиях операционной в позвоночный канал устанавливаем специальный электрод. Размещаем его в непосредственной близости со спинным мозгом. И этот электрод выводится наружу, его конец подключается к этому стимулятору", – отметил врач-нейрохирург Кирилл Горных.
По словам специалистов, первые два месяца после операции пациенту необходимо соблюдать некоторые ограничения, однако после он возвращается уже к своей привычной жизни.
В ноябре в Зеленограде врачи городской клинической больницы имени Кончаловского извлекли из носа пациента монету, которая находилась там более 50 лет. Пациенту провели эндоскопическую операцию: ему выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалили искривленную часть хряща и извлекли монету из носа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: