Более 2,6 тыс операций с помощью "Гамма-ножа" провели в НИИ имени Склифосовского

08:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 2,6 тысячи операций на головном мозге провели врачи НИИ имени Склифосовского с помощью аппарата "Гамма-нож", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.Склифосовского выполнили 2 тысячи 660 операций при помощи высокотехнологичного аппарата "Гамма-нож". Радиохирургическую установку используют для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга, а также устранения дефектов развития сосудов", – говорится в сообщении.
По словам директора НИИ имени Н.Склифосовского Сергея Петрикова, это эффективный метод, когда невозможно хирургическое удаление опухоли.
Отмечается, что врачи разработали уже несколько методик, которые позволяют повысить эффективность лечения с помощью аппарата и уменьшить вероятность возникновения лучевых реакций у пациента. Первая операция с помощью "Гамма-ножа" была проведена весной 2016 года.
Ранее сообщалось, что врачам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний у пациентов. Соответствующий законопроект одобрили в Госдуме.
Согласно новому документу, если сотрудник медицинской организации обнаружит рак у посетителя во время диспансеризации или профилактического осмотра, то сможет претендовать на денежную выплату. Система будет введена с января 2020 года.
Размер доплаты врачам-специалистам определит правительство Российской Федерации. Кроме того, новый законопроект также поменяет источник финансирования субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь. По новым правилам им станет федеральный бюджет. Норма также вступит в силу в 2020 году.
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