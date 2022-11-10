Мурашко рассказал о проекте персональных медицинских помощников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о новом проекте "Персональных медицинских помощников", который сейчас разрабатывается в России. Он предполагает удаленный формат наблюдения за пациентом.

По его словам, пилотный проект могут запустить в некоторых регионах РФ уже в 2023 году.

"Разрабатывается новый проект "Персональные медицинские помощники", который сегодня является приоритетным и позволяет использовать удаленные форматы коммуникаций с пациентом для дистанционного наблюдения за его состоянием здоровья", – приводит ТАСС слова министра.

Ранее жителям столицы дали возможность предоставлять доступ к информации из электронной медкарты врачам любых медицинских организаций. Уточнялось, что данная опция будет полезна в том числе, если пациенту потребуется обратиться к врачу в другом регионе России.

Сообщалось, что доступ к медкарте будет реализован за счет специальной ссылки. Для ее получения нужно перейти в раздел "Настройки" портала mos.ru, затем выбрать пункт меню "Временный доступ", а после "Создать временный доступ".



КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных клиник стали доступны в электронной медкарте

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!