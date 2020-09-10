График работы врачей изменят в России в связи с коронавирусом – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачам изменят график работы в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает газета "Известия".

В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали, что планируется подготовить новые рекомендации по времени ротации смен медицинского персонала и нахождения в "красной" зоне. Для этого будет запущена информационная система, которая будет собирать информацию о работе и отдыхе медперсонала в условиях пандемии.

В ФМБА отметили, что это делается для минимизации рисков врачей, работающих в "красной" зоне. В агентстве подчеркнули, что такая система необходима, поскольку при усталости чувство опасности у врачей меняется, и они начинают пренебрегать мерами безопасности.

ФМБА хочет выяснить, когда наступает этап утомления и определить суммарную, недельную и суточную нагрузку. Далее планируется разработать рекомендации по срокам ротации медперсонала. Сообщается, что система будет готова к концу 2020 года. На ее разработку выделено 4 миллиона рублей, отметили в агентстве.

Врачи согласны с необходимостью новых рекомендаций. Сообщается, что организация работы "красных зон" осложнила деятельность больничных администраций.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил врачей и волонтеров, работавших в условиях пандемии коронавируса. Он назвал их настоящими героями нашего времени.