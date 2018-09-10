Еще более 70 медиков получили статус "московский врач"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Более 70 специалистов получили статус "московский врач". Врачи продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, а также умение быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Статус "московский врач" получили более 330 специалистов, работающих в больницах и поликлиниках города. После расширения проекта статус смогут получить представители 23 специальностей", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, проект завоевал доверие не только у профессионального сообщества, но и у горожан. Москвичи заинтересованы, чтобы попасть на прием именно к "московскому врачу".

Проект "Московский врач" запустили первого сентября прошлого года. С начала осени этого года добровольные оценочные процедуры могут пройти также фтизиатры, неонатологи, детские хирурги, гастроэнтерологи, клинические фармакологи, инфекционисты и судебно-медицинские эксперты.

Наибольшее количество "московских врачей" отмечено среди психиатров, дерматовенерологов, а также среди урологов и врачей общей практики. Ежемесячно они получают дополнительно к зарплате 15 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в НИИ скорой помощи имени Склифосовского медиков обучат методикам взаимодействия с эмоциональным состоянием пациентов и способам снятия стресса.

Кто сможет получить статус "Московский врач" с осени 2018 года

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