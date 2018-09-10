В Минздраве рассказали о новой вакцине против гриппа

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Антигены гриппа А "Сингапур" и гриппа В "Колорадо" вошли в состав отечественных вакцин. Об этом заявила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"Для сезона 2018 – 2019 года ВОЗ рекомендованы два новых штамма гриппа: А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2)-подобный вирус и В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Указанные антигены вошли в состав отечественных вакцин", — говорится в сообщении.

По словам представителя министерства здравоохранения России, в настоящее время закуплено около 62,3 миллионов доз отечественных противогриппозных вакцин с актуальными штаммами. С августа этого года в регионы уже поставлено более 31 миллиона доз гриппозных вакцин.

В Минздраве напомнили, что вакцинироваться против гриппа необходимо ежегодно. Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до года.