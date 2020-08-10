Минпромторг РФ передал станции скорой помощи в Подмосковье 7 реанимобилей

Фото: URA.RU/TASS/Анна Майорова

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации передало Московской областной станции скорой помощи 7 реанимобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Семь новых реанимобилей поступило на Московскую областную станцию скорой помощи. Все машины укомплектованы современным медицинским оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии пациентам в состоянии, угрожающем жизни и здоровью", – рассказали в ведомстве.

Главный врач станции Олег Какурин рассказал, что каждая машина оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, ингаляторами и электрокардиографами. Мобильные комплексы передадут на семь подстанций по области.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов заявил, что до конца 2020 года в Москве построят четыре подстанции скорой помощи.

