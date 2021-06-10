Запасов противоэпидемической продукции в РФ хватит более чем на 3 месяца – Мантуров

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России собраны более чем трехмесячные запасы противоэпидемической продукции. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца. Они при необходимости помогут сглаживать пики спроса", – заявил он на итоговой коллегии министерства.
Накануне стало известно, что в Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток. Специалисты Главконтроля проверят места большого скопления людей, публичные пространства, а также заведения товаров и услуг, в том числе кафе и торговые центры.
В России за последние сутки выявили 11 699 новых случаев коронавируса. Всего по стране за период пандемии зарегистрировали 5 167 949 случаев коронавирусной инфекции.
В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток
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