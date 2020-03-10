Дерматолог назвал болезни, о которых говорит воспаление кожи

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Состояние кожи человека может говорить о развитии определенных заболеваний, сообщает "Вечерняя Москва", основываясь на словах представителя ассоциации дерматологов Германии Йенса Тесманна.

К примеру, красные пятна на голенях свидетельствуют о тонзиллите, болезни Крона или язвенном колите. По словам эксперта, покраснения появляются на фоне стрептококковой инфекции.

О проблемах с печенью могут говорить ярко выраженные сосудистые сеточки на коже. Специалист утверждает, что это может быть симптом цирроза, гепатита или жировой болезни. Еще один признак болезни печени – желтизна кожных покровов и глазных яблок. Изменение цвета кожи объясняется повышением концентрации желчного пигмента билирубина.

О нарушении регуляции кровеносных сосудов в руке свидетельствуют красные пятна на ладонях и подушечке большого пальца.

Ранее медик рассказала, какие болезни можно скорректировать питанием. Выяснилось, что ряд жалоб на ЖКТ и боли в различных местах можно излечить с помощью спокойного образа жизни и соблюдения индивидуально подобранной диеты.

Из-за употребления в пищу вредных и жирных продуктов организм выбрасывает в кровь триглицериды, что увеличивает риск заболевания сердца и сосудов, а также снижает эластичность сосудов, что в свою очередь приводит к скачкам артериального давления. Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо придерживаться здорового рациона.