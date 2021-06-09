В Якутии опровергли появление "местного" штамма коронавируса

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Новых мутаций коронавируса в Якутии на данный момент не выявлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Ранее СМИ распространили новость о том, что появился так называемый "якутский" штамм коронавируса.

"Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, не соответствующей действительности. По состоянию на сегодняшний день – 9 июня 2021 года – циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного "британского" штаммов, не зафиксировано", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, там подчеркнули, что в регионе ведут постоянный лабораторный мониторинг за циркуляцией новой коронавирусной инфекции.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление в будущем нового опасного вируса. По его словам, он окажется более заразным и смертоносным, чем коронавирус.