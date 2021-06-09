Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

15:32

В Якутии опровергли появление "местного" штамма коронавируса

медицина регионы

Фото: depositphotos/peshkova

Новых мутаций коронавируса в Якутии на данный момент не выявлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Ранее СМИ распространили новость о том, что появился так называемый "якутский" штамм коронавируса.

"Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, не соответствующей действительности. По состоянию на сегодняшний день – 9 июня 2021 года – циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного "британского" штаммов, не зафиксировано", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, там подчеркнули, что в регионе ведут постоянный лабораторный мониторинг за циркуляцией новой коронавирусной инфекции.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление в будущем нового опасного вируса. По его словам, он окажется более заразным и смертоносным, чем коронавирус.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать