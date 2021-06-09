В Якутии опровергли появление "местного" штамма коронавируса

Фото: depositphotos/peshkova
Новых мутаций коронавируса в Якутии на данный момент не выявлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
Ранее СМИ распространили новость о том, что появился так называемый "якутский" штамм коронавируса.
"Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, не соответствующей действительности. По состоянию на сегодняшний день – 9 июня 2021 года – циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного "британского" штаммов, не зафиксировано", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, там подчеркнули, что в регионе ведут постоянный лабораторный мониторинг за циркуляцией новой коронавирусной инфекции.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление в будущем нового опасного вируса. По его словам, он окажется более заразным и смертоносным, чем коронавирус.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: