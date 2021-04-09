Минздрав РФ разрешил исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав выдал разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н". Речь идет о первой и второй фазах исследования препарата, созданного Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
"Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 ("ЭпиВакКорона-Н") с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет", – сказано в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.
Проведение клинических испытаний завершат 30 сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что добровольные участники клинических испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", которые проводились прошлым летом, в мае будут проверены на иммунитет, чтобы определить, какой срок защиты обеспечивает данный препарат. В Центре "Вектор" рассчитывают, что действие вакцины длится около года.
Также стало известно, что "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. После прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.
С 29 марта препарат "ЭпиВакКорона" начал поступать в регионы РФ для вакцинации населения. До этого россиян прививали препаратом "Спутник V".
Специалист рассказал, что отечественные вакцины от COVID-19 различаются принципом действия
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