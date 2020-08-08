Врач предупредил об опасности при неправильном обращении с линзами

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Для предотвращения развития эрозии роговицы одноразовые линзы необходимо регулярно менять. Об этом рассказал профессор, заведующий офтальмологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 столичного департамента здравоохранения Алексей Егоров.

Он отметил, что одноразовые линзы не стоит носить больше указанного периода. В противном случае можно повредить структуру глаза.

"Самым распространенным примером такого повреждения является эрозия роговицы – достаточно болезненное состояние, для лечения которого необходимо обратиться к офтальмологу. При длительном использовании контактная линза вызывает изменения со стороны переднего отрезка глаза. Очень отдаленно это можно сравнить с мозолями на ногах, но только по эффекту, а не проявлению. С самим глазом также происходят изменения на клеточном уровне – в роговицу прорастают сосуды", – приводит Агентство "Москва" слова Егорова.

Специалист также отметил, что линзы необходимо снимать перед сном.

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