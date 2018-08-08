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Общество

8 августа, 07:52

Современный операционный блок открылся в клиническом научном центре имени Логинова

медицина общество

Фото: depositphotos/DenisSmile

В Москве открыли современный операционный блок в клиническом научном центре имени Логинова, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как сообщили в московском департаменте здравоохранения, новый оперблок состоит из шести операционных отделений и одного реанимационного.

Техническое оснащение и высокие стандарты оказания медпомощи в рамках новых отделений позволят сократить сроки выполнения операций и время восстановления пациентов после них.

Более 70% хирургических вмешательств, проводимых в клиническом центре, выполняются малотравматичными способами. Операции проводят при участии роботоподобного хирургического комплекса "Да Винчи".

В новых операционных используются визуальные технологии последнего поколения. С их помощью на мониторе в режиме реального времени врачи видят сверхточное изображение зоны хирургического вмешательства.

По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, московские больницы обеспечены самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами.

Начало работы нового операционного блока в центре имени Логинова стало еще одним шагом в сторону создания в Москве онкологической сети для высокотехнологичной медицинской помощи гражданам.

В клиническом центре имени Логинова работают ведущие специалисты в области онкологии, гастроэнтерологии, ревматологии, онкогематологии и онкохирургии и другие.

Несмотря на ремонт, который должен завершиться в 2019 году, центр работает без снижения количества пациентов и оперативных вмешательств.

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