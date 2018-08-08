Современный операционный блок открылся в клиническом научном центре имени Логинова

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В Москве открыли современный операционный блок в клиническом научном центре имени Логинова, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как сообщили в московском департаменте здравоохранения, новый оперблок состоит из шести операционных отделений и одного реанимационного.
Техническое оснащение и высокие стандарты оказания медпомощи в рамках новых отделений позволят сократить сроки выполнения операций и время восстановления пациентов после них.
Более 70% хирургических вмешательств, проводимых в клиническом центре, выполняются малотравматичными способами. Операции проводят при участии роботоподобного хирургического комплекса "Да Винчи".
В новых операционных используются визуальные технологии последнего поколения. С их помощью на мониторе в режиме реального времени врачи видят сверхточное изображение зоны хирургического вмешательства.
По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, московские больницы обеспечены самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами.
Начало работы нового операционного блока в центре имени Логинова стало еще одним шагом в сторону создания в Москве онкологической сети для высокотехнологичной медицинской помощи гражданам.
В клиническом центре имени Логинова работают ведущие специалисты в области онкологии, гастроэнтерологии, ревматологии, онкогематологии и онкохирургии и другие.
Несмотря на ремонт, который должен завершиться в 2019 году, центр работает без снижения количества пациентов и оперативных вмешательств.
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