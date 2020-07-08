Еще 1 195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние сутки выздоровели еще 1 195 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 195 пациентов", – заявила представитель мэрии.

Общее число пациентов, вылечившихся от COVID-19, теперь составляет 160 913 человек.

Те, кто выздоровел после коронавируса, могут сдать плазму для лечения текущих пациентов в медучреждениях. Потенциальный донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и не иметь иных противопоказаний. Уточнить информацию можно по телефону +7 (495) 870-45-16.

На начало июля плазму для лечения пациентов с COVID-19 сдали более 1 450 человек.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Всего в городе погибли 4 027 человек с данными диагнозами.

