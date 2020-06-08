Как обучают и защищают медперсонал в клиническом центре в Вороновском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главный врач Московского клинического центра инфекционных болезней в поселении Вороновском Сергей Переходов рассказал о лечении пациентов и оснащении больницы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"У нас большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких – более 200. По большому счету каждая реанимационная койка снабжена аппаратом ИВЛ, а также современной следящей аппаратурой", – приводятся в материале слова Переходова.
Он рассказал, что в больнице также используются различные методы внеорганной детоксикации, в частности метод экстракорпоральной мембранной оксигенации. Главврач отметил, что пока метод не применялся. Также, по его словам, в центре есть лабораторное отделение мощностью до 10 тысяч анализов в день.
Переходов уточнил, что в больнице есть собственная кислородная станция, которая обеспечивает практически все подразделения. Также имеется два компьютерных томографа и магнитно-резонансный томограф. Они располагаются в диагностическом блоке вблизи реанимационных отделений. В больнице на сегодняшний день работает более 600 человек, добавил главврач.
"Сейчас в центре лечат только пациентов с COVID-19 и пневмонией. Длительность лечения зависит от тяжести состояния. В центр поступают пациенты тяжелой и средней степени тяжести, легкие пациенты здесь не лечатся", – рассказал Переходов.
По его словам, в центре есть все необходимое для того, чтобы достаточно быстро лечить пациентов с тяжелым течением болезни.
Новый клинический центр был построен за месяц и несколько дней. Учреждение оборудовано современными медицинскими приборами, а также средствами индивидуальной защиты для врачей. Больница находится далеко от центра города, поэтому для персонала построили комфортабельное общежитие. Это позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно.
Центр в Вороновском оснастили уникальной системой санитарного контроля. На территории медучреждения обустроен санпропускник для медперсонала, рассчитанный на дезинфекционную обработку 1,4 тысячи человек, то есть двух смен врачей.
Об открытии инфекционного центра в поселении Вороновском в ТиНАО мэр столицы Сергей Собянин сообщил 17 апреля. Больница вошла в состав ГКБ имени Демихова.
В отличие от аналогичных учреждений, открываемых во многих странах на время борьбы с COVID-19, этот стационар будет работать на постоянной основе. После окончания пандемии здесь станут лечить любые виды инфекций. Срок службы корпусов рассчитан на несколько десятилетий.
Собянин: Вороновская инфекционная клиника примет первых пациентов 20 апреля
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