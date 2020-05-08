В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве за сутки скончались 54 пациента с COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

У заболевших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в настоящее время более 1200 пациентов по стране подключено к аппарату искусственной вентиляции легких. Это свидетельствует о сложном течении заболевания.

За последние сутки в России выявили 10 699 новых случаев инфицирования коронавирусом. У 5 232 заболевших не было обнаружено клинических проявлений COVID-19. Таким образом, всего в РФ выявлено 187 859 случаев коронавируса.

