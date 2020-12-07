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Общество

14:16

Названы признаки ранней стадии рака желудка

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медики определили самые распространенные признаки, которые могут стать сигналами ранней стадии рака желудка, пишет "Экспресс газета".

По мнению специалистов, симптомами недуга обычно служат отдышка, нарушение нормальной работы желудка, резкая потеря веса, проблемы с глотанием.

Врачи рекомендуют обратиться за помощью специалиста, если данные признаки сохраняются в течение двух недель и сопровождаются болевыми ощущениями в области живота.

Ранее эксперты назвали новый симптом, характерный для двух видов рака, а также ряда других болезней. Специалисты отметили, что следует обратиться к врачу, если во рту появились болезненные язвы, которые не заживают несколько недель.

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