До конца года в Москве построят восемь поликлиник – Собянин

7 августа, 14:46
Фото: Портал Москва 24/Никита Симонов
До конца года в Москве построят восемь поликлиник. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"До конца года построим в столице восемь современных поликлиник. По две – на севере и северо-востоке, по одной – в ЦАО, ВАО, ЮВАО и Новомосковском округе", – говорится в сообщении.
Он отметил, что уже возведена пристройка к поликлинике в Бескудниковском переулке и подстанция скорой помощи на Промышленной улице в Царицыне.
В 2018 году на средства федерального бюджета и инвесторов в столице возвели: диагностический корпус международного медицинского кластера в Сколкове, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта медицинского университета имени Пирогова, а также поликлинику в поселении Внуковское в ТиНАО.
С 2011 по 2017 год в столице построили 66 объектов здравоохранения, причем 19 из них – за счет городского бюджета, а еще 47 – на средства инвесторов.
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