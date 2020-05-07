В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончался 51 пациент с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

У всех заболевших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом", – напомнили в Оперштабе.

За последние сутки в России зафиксировано 177 160 случаев. Выздоровели 23 803 человека. Число погибших из-за COVID-19 и сопутствующих осложнений также выросло в Московской области.

