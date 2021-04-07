Иммунный ответ на вакцину AstraZeneca объясняет ее побочные эффекты – EMA

17:39
Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos
Глава Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) рассказала, что иммунный ответ на препарат против коронавируса AstraZeneca является настоящим объяснением появления редких побочных эффектов. Об этом сообщает ТАСС.
"Правдоподобным объяснением этих редких побочных эффектов является иммунный ответ ", – уточнила она.
Ранее сообщалось, что связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов подтвердил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
Кроме того, в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза у пациентов, которым ввели препарат AstraZeneca. Такого же действия вакцин Pfizer и BioNTech не зафиксировано.
Позже стало известно, что еще два человека скончались после прививки препаратом AstraZeneca во Франции. С начала прививочной кампании в стране от тромбоза на фоне вакцинации пострадали 12 человек, 4 погибли.
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