Минздрав выдал разрешение на проведение исследований препарата "КОВИД-глобулин"

Фото: ТАСС/пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований препарата "КОВИД-глобулин" для лечения COVID-19, созданного на основе плазмы крови уже перенесших заболевание пациентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата "КОВИД-глобулин", раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. Начало (исследований. – Прим. ред.) – 2 апреля 2021 года, окончание – 31 декабря 2023 года", – говорится в реестре разрешений на проведение исследований.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин". В настоящее время он применяется только в рамках первой фазы исследования в столичных стационарах.

Препарат был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Для создания "КОВИД-глобулина" потребовалось 2,5 тонны биоматериала.