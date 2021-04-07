Минздрав выдал разрешение на проведение исследований препарата "КОВИД-глобулин"

Фото: ТАСС/пресс-служба госкорпорации "Ростех"
Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований препарата "КОВИД-глобулин" для лечения COVID-19, созданного на основе плазмы крови уже перенесших заболевание пациентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата "КОВИД-глобулин", раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. Начало (исследований. – Прим. ред.) – 2 апреля 2021 года, окончание – 31 декабря 2023 года", – говорится в реестре разрешений на проведение исследований.
Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин". В настоящее время он применяется только в рамках первой фазы исследования в столичных стационарах.
Препарат был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Для создания "КОВИД-глобулина" потребовалось 2,5 тонны биоматериала.
Испытания "КОВИД-глобулина" пройдут на базе московских стационаров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: