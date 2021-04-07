В ГД внесли законопроект о применении препаратов офф-лейбл для лечения онкобольных детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуму внесен законопроект об использовании в рамках ОМС лекарственных средств, не утвержденных компетентными органами к применению по определенным показаниям (так называемых препаратов офф-лейбл), для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, которая является одним из авторов инициативы.

"Законопроект, регулирующий использование препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, внесен в Государственную думу", – говорится в сообщении.

По словам Яровой, согласно законопроекту, такие препараты "смогут беспрепятственно использоваться в целях излечения детей с существующим порядком обязательного информирования самого пациента" по назначению врачебной комиссии или по клинической рекомендации.

"При этом законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Таким образом, лекарственные препараты офф-лейбл приобретают правовой статус для их использования в рамках ОМС и ВМП", – пояснила парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о медицине в образовательных организациях. Согласно проекту закона, организации, которые проводят образовательную деятельность, обязуются обеспечить оказание первой помощи ученикам во время их пребывания на занятиях. Также закрепляется обязанность родителей сообщать в школу о состоянии здоровья ребенка, если по медицинским показаниям ему необходимы особые условия для учебы.