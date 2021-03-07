Врач назвал болезнь, из-за которой человек может онеметь

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Кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин предупредил о последствиях онкологического заболевания языка. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, у болезни есть специфические симптомы.

"Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка", – заявил Маснянкин.

Фактором, который провоцирует рак языка, эксперт назвал курение в сочетании с крепким алкоголем, а также жевание табакосодержащих смесей и наличие фоновых заболеваний.

К последним, по словам Маснянкина, относятся эритроплакия, лейкоплакия, трещины и язвы слизистой, хронические инфекции полости рта и повреждение слизистой оболочки языка. Рак языка может образоваться и на фоне проблем с зубами или заменяющими их протезами.

На поздних стадиях болезни у человека часто проявляется зловонное дыхание и кровоподтеки, подчеркнул онколог. В худшем варианте развития событий больной может лишиться возможности говорить и есть.

Ранее специалисты-онкологи назвали вероятные симптомы рака. К таком эксперты отнесли хрипоту голоса, отвисшие веки и затрудненное глотание.

