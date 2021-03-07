Врач назвал болезнь, из-за которой человек может онеметь

Фото: depositphotos/imagepointfr
Кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин предупредил о последствиях онкологического заболевания языка. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, у болезни есть специфические симптомы.
"Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка", – заявил Маснянкин.
Фактором, который провоцирует рак языка, эксперт назвал курение в сочетании с крепким алкоголем, а также жевание табакосодержащих смесей и наличие фоновых заболеваний.
К последним, по словам Маснянкина, относятся эритроплакия, лейкоплакия, трещины и язвы слизистой, хронические инфекции полости рта и повреждение слизистой оболочки языка. Рак языка может образоваться и на фоне проблем с зубами или заменяющими их протезами.
На поздних стадиях болезни у человека часто проявляется зловонное дыхание и кровоподтеки, подчеркнул онколог. В худшем варианте развития событий больной может лишиться возможности говорить и есть.
Ранее специалисты-онкологи назвали вероятные симптомы рака. К таком эксперты отнесли хрипоту голоса, отвисшие веки и затрудненное глотание.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: