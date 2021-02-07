Мурашко заявил о снижении смертности от рака в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране в 2020 году снизилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, помощь больным раком оказывалась в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса.

"И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас, того, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать", – заявил Мурашко на вручении ежегодной премии "Будем жить!" за мужество и вклад в борьбе против рака.

Руководитель Минздрава отдельно подчеркнул, что в помощь врачам в 2020 году были разработаны и внедрены новые системы и технологии. В частности, столичное здравоохранения оснастили системой полноценного отслеживания пациентов на всем пути лечения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале работы проекта "Персональный помощник" для онкологических больных. Эта система позволит избавить пациентов от необходимости самостоятельно заниматься бюрократическими вопросами.

По словам градоначальника, в 2021 году завершится ремонт трех центров амбулаторной онкопомощи. В столице работают уже шесть подобных комплексов с самым современным оборудованием.

