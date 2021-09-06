Елена Кац призвала москвичей успеть обследоваться в павильонах "Здоровая Москва"

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Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац рекомендовала москвичам пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва" до их закрытия в конце сентября.

Она отметила, что своевременная диагностика и профилактика представляет огромную важность для горожан, в особенности для тех, кто перенес коронавирус.

"Осталось немного времени для того, чтобы пройти полноценное обследование в удобных и комфортных павильонах "Здоровая Москва". Хочу напомнить, что особенно важно оценить свое здоровье именно сегодня, в преддверии всплеска сезонных заболеваний. Кроме того, это необходимо тем, кто переболел COVID-19. Последствия коронавируса могут быть серьезными, поэтому их очень важно выявить как можно раньше", – заявила Кац.

Экоактивист Вадим Александров, в свою очередь, выразил мнение, что павильоны "Здоровая москва" должны работать круглогодично. По его словам, горожане гуляют в парках и зимой, поэтому обследования могут быть востребованы и в это время года.

Для пациентов, перенесших COVID-19, предусмотрен ряд дополнительных процедур. В случае обнаружения отклонений в ходе диагностики с пациентом связываются специалисты телемедицинского центра, которые помогают ему пройти дальнейшее обследование у профильных врачей.

"Конечно, приятно, что о нас власть заботится, но необходимо расширить перечень услуг в таких павильонах, может быть, организовать не только диагностику, но и прием хотя бы один раз в неделю специалистами, к которым в обычную поликлинику трудно записаться", – заявил активист Сергей Медведев, комментируя обслуживание пациентов, перенесших коронавирус.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что павильоны "Здоровая Москва", где проводится полный комплекс медицинского обследования, ежедневно посещают более тысячи человек.

Также мэр поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Правительство города внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.