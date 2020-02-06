Главный онколог Москвы прочтет лекцию на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во Дворце госуслуг на ВДНХ пройдет лекция "Четыре главных факта об онкологии", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Прочтет ее главный онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков.

Лекция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, начнется 11 февраля в 19:00. Хатьков расскажет о факторах риска развития онкологии и о том, как именно они влияют на организм. Слушатели также узнают, как снизить риск развития рака, почему болезнь лучше выявить на ранней стадии и кто должен проходить ежегодные обследования.

Также на лекции затронут формы онкологии и систему онкологической помощи в Москве. Как подчеркнул Хатьков, вокруг онкологии всегда ходило много мифов, а с развитием интернета их стало еще больше.

"Существует множество сайтов, где размещена совершенно непроверенная информация. Часто даже ссылаются на ведущих экспертов и врачей, которые не имеют к этому никакого отношения", – отметил он.



В 2019 году онкологические заболевания на ранних стадиях (первой и второй) в России находили в 56,4% случаев. Еще 23,3% злокачественных новообразований диагностировали на третьей стадии. На самой запущенной, четвертой стадии, когда наблюдались уже отдаленные метастазы, рак обнаруживали в 20,3% случаях. В структуре смертности наибольший вес составляют опухоли легких, желудка, ободочной и прямой кишки и молочной железы.

Главный онколог РФ Андрей Каприн уточнил, что чаще всего на ранних стадиях в России диагностируются рак молочной железы, колоректальный рак и опухоли шейки матки. Он также отметил, что к 2024 году до 65% всех злокачественных новообразований должны диагностироваться на ранних стадиях. Для этого должны полноценно заработать программы скрининга во всех регионах.

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний. Горожане смогут принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника.