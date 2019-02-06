Диетолог Минздрава поддержал закупку особого хлеба в больницах и школах

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Идею Роспотребнадзора, что российские школы, медучреждения, вузы, а также интернаты и дома престарелых будут закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб, положительно оценил главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

"Школьники и пациенты больниц – группы риска с точки зрения неблагоприятных последствий для здоровья, они испытывают дефицит витаминов и микронутриентов", – цитирует Агентство "Москва" эксперта. По его словам, витамины необходимы пациентам, чтобы мобилизовать защитные возможности организма.

Он также отметил, что примерно половина населения страны недополучает микронутриенты. "Примерно половина населения страны испытывает дефицит микронутриентов – витаминов, жирных кислот, особенно полиненасыщенных омега-3 и омега-6", – говорит Тутельян. Он считает, что это связано с тем, что россияне едят мало овощей, фруктов, цельнозернового хлеба.

Ранее диетолог Минздрава предложил ввести обязательный курс диетологии в вузах. На первых курсах студенты могли бы изучать вопросы гигиены питания, токсикологии, основные принципы и законы питания. Учащимся старших курсов необходимо преподавать непосредственно диетологию, чтобы они знали, как с помощью рациона облегчить и улучшить состояние здоровья и не допустить развития той или иной патологии.

Также Тутельян советовал россиянам ежедневно съедать 600 граммов овощей и фруктов для укрепления иммунитета в период холодов.