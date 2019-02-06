В онкологическом диспансере в Балашихе откроют хирургический корпус на 450 коек

В онкологическом диспансере в Балашихе в 2022 году откроется новый хирургический корпус на 450 коек, передает Агентство "Москва". Как сообщил главный врач медицинского учреждения Владимир Асташов, корпус на 450 коек откроют по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Площадь нового хирургического отделения составит более 40 тысяч квадратных метров.
Ранее Сергей Собянин рассказал о совершенствовании системы онкологической помощи.
Важнейшим шагом в борьбе с онкологией мэр Москвы назвал переход столичных больниц на использование новых федеральных клинических рекомендаций по профилю онкология по лечению шести локализаций рака.
По новым стандартам, люди, у которых нашли рак молочной железы, рак предстательной железы, меланому, рак почки, рак прямой кишки или рак легкого, смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.