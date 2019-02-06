В онкологическом диспансере в Балашихе откроют хирургический корпус на 450 коек

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В онкологическом диспансере в Балашихе в 2022 году откроется новый хирургический корпус на 450 коек, передает Агентство "Москва".

Как сообщил главный врач медицинского учреждения Владимир Асташов, корпус на 450 коек откроют по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Площадь нового хирургического отделения составит более 40 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин рассказал о совершенствовании системы онкологической помощи.

Важнейшим шагом в борьбе с онкологией мэр Москвы назвал переход столичных больниц на использование новых федеральных клинических рекомендаций по профилю онкология по лечению шести локализаций рака.

По новым стандартам, люди, у которых нашли рак молочной железы, рак предстательной железы, меланому, рак почки, рак прямой кишки или рак легкого, смогут бесплатно получить наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию.