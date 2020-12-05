Российские ученые запатентовали робота для взятия анализов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на COVID-19. Через несколько месяцев исследователи готовы отправить изобретение на испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергея Шептунова.

По словам ученого, весной был создан и продемонстрирован врачам макет, однако тогда у медиков была очень высокая нагрузка. Создатели проекта долго не подавали на патент, а теперь, получив его, ждут заинтересованных партнеров.

"У нас готовность очень высокая, потому что потенциал достаточно серьезный", – добавил Шептунов.

Главное преимущество робота – он позволяет исключить контакт пациента и лаборанта. Однако, по словам эксперта, робота можно будет обучить, и тогда помощь ему не понадобится. А мобильность устройства позволит использовать его за пределами медицинского учреждения.

Ранее стало известно, что Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении.