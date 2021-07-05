"ЭпиВакКорона-Н" будет зарегистрирована под брендом AURORA-CoV

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Для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н" Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV. Об этом сообщили в пресс-службе центра "Вектор".

По некоторым технологическим особенностям производства "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта – "ЭпиВакКороны". Действующие вещества в препарате не изменились.

"Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" – вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", – говорится в сообщении.

Российские изобретатели продолжают работать над созданием других вариантов вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против коронавируса. Патенты выданы по 16 заявкам на изобретения.

"К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины", – отметил руководитель ведомства Григорий Ивлиев.

По его словам, регистрация товарного знака играет немаловажную роль во всесторонней правовой охране. Также появляются значительные преимущества при его продвижении.

Ранее сообщалось, что свыше одного миллиона человек в России привились от COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона", при этом серьезных побочных эффектов ни у кого не зарегистрировали.