Республика Коми ввела обязательную вакцинацию части населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Республике Коми ввели обязательную вакцинацию около 94 тысяч граждан. Об этом сообщается на официальной странице министерства здравоохранения республики в соцсети "ВКонтакте".

"Вакцинация станет обязательной для тех, чья деятельность связана с общественным питанием, обучением и воспитанием детей, транспортным, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, финансовых, медицинских организаций, почтовой службы, МФЦ, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственных и муниципальных служащих", – говорится в сообщении.

Уточняется, что было дополнительно отгружено 15 тысяч доз препарата, чтобы обеспечить прививками указанные категории граждан.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних граждан объявили в Таджикистане. Сделать бесплатную прививку граждане смогут, обратившись к семейному врачу или в медучреждение по месту жительства.