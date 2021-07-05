Заболевания сердца не являются причиной для отвода от вакцинации – врач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что прививка может быть даже полезна пациентам с подобными заболеваниями, поскольку они являются фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что противопоказаний для отвода от прививки крайне мало, одно из них – анафилактический шок на введение первого компонента вакцины.

По его мнению, универсальным законом в этом вопросе является вакцинирование тех, для кого не делать прививку опаснее, чем делать.

