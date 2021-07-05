Bloomberg назвал страны-лидеры по вакцинации населения

Фото: ТАСС/AP/Kamran Jebreili
Названы лидирующие по вакцинации населения страны. Свой рейтинг составило агентство Bloomberg.
По информации СМИ, в тройку лидеров вошли Объединенные Арабские Эмираты, Республика Сейшельские Острова и Бахрейн. В частности, в ОАЭ к воскресенью, 4 июля, было сделано 15,5 миллиона прививок. Этого количества хватит для защиты от коронавируса 72,3% жителей страны, заверили специалисты.
На Сейшельских островах было сделано 138 тысяч прививок, что позволило защитить 71,7% населения. В свою очередь, в Королевстве Бахрейн произвели 2,07 миллиона уколов при численности населения в 1,5 миллиона человек. Таким образом, в государстве оказались защищены 69,7% граждан.
По информации Bloomberg, в России к 29 июня было сделано 38 миллионов прививок. Такой показатель позволяет рассчитывать на защиту 12,9% населения.
Всего в 180 странах было выполнено 3,19 миллиарда прививок. Под защитой оказались 20,8% от населения планеты. В публикации уточняется, что страны с высокими доходами распространяют вакцину в 30 раз быстрее.
Bloomberg отмечает, что в статистику были включены различные препараты, требующие как однократного, так и двукратного введения. Таким образом, полученный охват может не соответствовать числу полностью прошедших вакцинацию людей.
Ранее в США сообщили о готовности использовать третьи дозы вакцин от коронавируса. Уточнялось, что решение об этом может быть принято по итогам клинических исследований.
До этого в Таджикистане объявили обязательную вакцинацию от COVID-19 для совершеннолетних граждан. Решение принято штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса.
ВОЗ впервые дала рекомендации по вакцинации детей от COVID-19
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