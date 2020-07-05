В Москве число новых случаев COVID-19 держится на низком уровне около 600

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве за последние сутки подтверждено 650 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Среди новых заболевших 43,5% – это люди в возрасте от 18 до 45 лет. 33,4% новых случаев приходится на пациентов в возрасте от 46 до 65 лет. Граждане от 66 до 79 лет и старше 80 лет составляют 12,8% и 4,6% соответственно от общего числа новых заболевших.

Помимо этого, в 650 новых случаев также входят детские заражения – они составляют 5,7%.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом отметили, что с момента открытия городских пространств 23 июня количество свежих случаев сократилось почти на 40%. Если за точку отсчета брать 9 июня, когда была отменена самоизоляция, то этот показатель равен 59%.

За последние сутки в Москве вылечился еще 561 пациент с подтвержденным коронавирусом. Скончались 24 пациента.

За последние сутки в России подтверждено 6 736 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Всего в стране зарегистрирован 681 251 случай в 85 регионах, что на 1% больше, чем днем ранее.