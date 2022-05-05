Мурашко поручил обеспечить бесперебойное оказание медпомощи в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить бесперебойную работу медицинской службы в период майских праздников.

"Это касается оказания как экстренной, так и плановой медицинской помощи", – приводит слова министра ТАСС.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав РФ планирует восстановить основные объемы оказания плановой медицинской помощи после 12 мая. По его словам, в настоящее время около 40 тысяч коек в больницах еще перепрофилированы под помощь пациентам с коронавирусом.

В поликлиниках Москвы почти полностью восстановили оказание плановой медицинской помощи 10 марта. Такое решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

Горожане могут записаться на прием и попасть к врачу в тот же день, включая узкопрофильных специалистов, в числе которых хирурги, отоларингологи, офтальмологи и урологи.

