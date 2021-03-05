Более 300 млн раз москвичи записались в поликлиники онлайн

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 300 миллионов раз жители столицы записались к врачам столичных поликлиник онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Чаще всего записи оформляли через мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", и через порталы mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО".
Замглавы департамента информационных технологий по цифровизации комплекса социального развития Владимир Макаров назвал запись на прием к врачу важнейшей частью единой цифровой платформы московского здравоохранения.
По его словам, этот сервис помогает систематизировать процесс посещения медорганизаций: упрощает работу врачей и администраторов, а пациентам обеспечивает удобную запись на прием в любое время и с любого устройства.
"Онлайн-запись сейчас пользуется у москвичей большой популярностью – количество записей к врачам поликлиник через интернет перешагнуло рубеж в 300 миллионов. Доля горожан, которые предпочитают назначать прием удаленно, постоянно увеличивается: в 2013 году этот показатель составлял всего 7% пациентов, а в прошедшем 2020 году – уже более 71%", – рассказал он.
За последние пять лет ежегодный прирост пользователей, пользующихся возможностью онлайн-записи к врачу, составляет 10%. Лидером по количеству записей стало мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО". На него приходится 23% от общего числа записей.
Председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук сообщила, что онлайн-запись к врачу сегодня является одним из самых востребованных сервисов на mos.ru. По ее словам, каждый месяц москвичи обращаются к нему в среднем 650 тысяч раз.
"Сервис позволяет не только записаться к врачу, но и управлять своей записью – отменить или перенести ее, а также дает возможность заботиться о членах своей семьи – записать к врачу ребенка или одновременно нескольких детей, подобрав удобное время приема", – пояснила она.
Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам.
Помимо этого, с января прошлого года москвичи обратились к электронной медицинской карте (ЭМК) более 24 миллионов раз. Благодаря сервису пользователи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты различных исследований, в том числе компьютерной томографии, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи.
Чтобы получить доступ к медкарте, требуется выбрать на портале раздел "Здоровье" в "Каталоге услуг", а затем выбрать пункт меню, посвященный этому сервису. Далее необходимо заполнить заявление, после чего доступ к карте предоставят в течение пяти дней.
Пользоваться медицинской картой можно также на смартфонах. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС.ИНФО". При этом обязательно надо оформить доступ через mos.ru, и только потом появится возможность ознакомиться с документом на смартфоне.
"Это наш город": москвичи более 500 тыс раз скачали приложение "ЕМИАС.ИНФО"
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