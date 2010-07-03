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10:54

Из аптек исчезнет еще одно лекарство

медицина

10:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Росздравнадзор решил изъять из обращения еще один лекарственный препарат с фенспиридом – "Эриспирус". Письмо опубликовано на сайте ведомства.

В письме Росздравнадзора говорится "об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эриспирус" (МНН: Фенспирид)". Сотрудники ведомства также потребовали от аптек предоставить в территориальный орган Росздравнадзора подтверждение, что они вернули поставщикам все серии препарата.

19 февраля по решению Росздравнадзора из продажи изъяли препарат "Эпистат", который прежде назначался пациентам при бронхите. Письмо о необходимости убрать его из аптек направила в ведомство венгерская компания Gedeon Richter. Как выяснили ее эксперты, входящий в состав лекарства фенспирид вызывает нарушения сердечного ритма.

Кроме того, из российских аптек убрали французское лекарство от кашля "Эреспал", также содержащее фенспирид. В России оно включено в перечень жизненно важных препаратов.

Исследования фенспирида показали, что препарат предотвращает сужение дыхательных путей. Это подтолкнуло к тому, что средство, которым изначально лечили отиты и пневмонии, начали применять при большинстве легочных заболеваний.

Так продолжалось, пока медики не обратили внимание на электрокардиограммы пациентов, принимающих "Эреспал". Оказалось, что после приема препарата рисунок ЭКГ становится неравномерным и волнообразным. Выходит, что лекарство увеличивает риск нарушения сердечного ритма в форме полиморфной тахикардии и возникновения состояний, несовместимых с жизнью.

Подробнее о том, чем опасен "Эреспал" и что об этом думают эксперты – в материале портала Москва 24.

"Эреспал" изымают из продажи по всему миру

медицина

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