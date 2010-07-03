Минздрав хочет ввести штрафы за неправильное оказание помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав России предложил штрафовать поликлиники и больницы за несоответствие медицинской помощи клиническим рекомендациям по лечению, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Штраф за неправильное лечение для должностных лиц может составить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических – от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Документ также предусматривает ответственность за неисполнение полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Чиновников, не выполняющих обязанности по созданию условий для качественной и доступной медпомощи, предлагается штрафовать на 10–20 тысяч рублей.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ранее заявила, что медики должны бороться с отказами молодых родителей от рекомендованных Минздравом детских прививок. По ее словам, эта проблема обсуждается давно, врачи "должны бить тревогу".

Минздрав разрабатывает законопроект об ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Согласно документу, врачи смогут советовать отказаться от прививки лишь при наличии у пациента медицинских показаний. В ином случае их будут ждать выговоры и отправка на повышение квалификации в области вакцинации.