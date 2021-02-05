Вакцинацию от коронавируса завершили в столичных домах престарелых

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о завершении прививочной кампании от коронавируса в столичных домах престарелых. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
По словам представителя мэрии, в Москве расположены 11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. К ним выезжали специалисты городских поликлиник.
"Сегодня мы завершили этот процесс, всего привито более 9 тысяч проживающих – это 93% от всех проживающих, у кого нет противопоказаний к вакцинации", – заявила Ракова.
Перед введением прививки каждого пациента осматривали и учитывали особенности имеющихся заболеваний. Медработники интернатов и пансионатов отслеживают состояние получивших вакцину.
Самому старшему ветерану, пожелавшему привиться, недавно исполнилось 104 года, еще 9 пенсионеров старше 100 лет, около 338 человек – 90 лет. По данным Оперштаба, число людей старше 60 лет, получивших прививку, превысило 4,4 тысячи.
Накануне Сергей Собянин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, отменять домашний режим для горожан из группы риска пока рано. Аналогичное решение градоначальник озвучил для ситуации с массовыми мероприятиями.
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