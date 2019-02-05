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15:25

Найдена мутация, вызывающая старение кожи

медицина наука

15:25

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Фото: depositphotos/chesterf

Неизвестную ранее мутацию в гене ELN, которая вызывает преждевременное старение кожи открыли ученые из медико-генетического центра Genotek, институтов РАН и университета Пирогова. Об этом сообщает журнал BMC Dermatology.

В основу научного труда легко изучение истории болезни двух пациентов из Казахстана. 33-летняя женщина и ее 11-летний сын выглядели необычно старыми для своего возраста.

Поначалу врачи думали, что оба страдают от прогерии. Но это не сочеталось с тем, что люди с таким диагнозом редко доживают до 13-летия.

Ученые предположили, что мать и сын могут страдать от одной из форм синдрома вялой кожи. Они расшифровали ДНК пациентов и изучили структуру кожи и крупных сосудов. Именно этот анализ раскрыл новую, ранее неизвестную мутацию в гене ELN, удаление одной из "букв" из его последовательности.

Полученные результаты помогут исследователям, использующим молекулярную диагностику, точнее диагностировать синдром вялой кожи, а также отличать его от прогерии, геродермии и синдрома морщинистой кожи.

Ранее другая группа ученых определила продукты, повышающие риск преждевременной смерти. Исследователи отметили, что жареная еда негативно сказывается на работе сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

медицина наука

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