В Госдуме оценили идею сокращения перечня отпускаемых без рецепта лекарств

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Сокращение перечня отпускаемых без рецепта лекарств является правильной инициативой, реализация которой поможет в борьбе с бесконтрольным потреблением антибактериальных препаратов, полагает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Об этом сообщает RT.
Говорин заявил, что российские власти ведут серьезную работу по оптимизации лекарственного обеспечения. Она направлена, помимо прочего, на определение перечня тех препаратов, которые нуждаются в отпуске по рецепту, и тех, которые могут быть освобождены от этого.
"Есть общая позиция, касательно того, что население бесконтрольно потребляет значительное число антибактериальных препаратов, что вызывает лекарственную устойчивость", – сказал он.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб, в свою очередь, отметила, что в настоящее время в России значительная часть лекарств уже отпускается в аптеках исключительно по рецепту. При этом сокращение числа таких препаратов может создать сложности для жителей отдаленных населенных пунктов.
"Ведь часто случается так, что люди просто вынуждены покупать повторно лекарственные препараты и заниматься самолечением, потому что они не могут сразу попасть к врачу на прием. Я думаю, что предложение надо проработать специалистам. Но, безусловно, часть препаратов, которые могут вызвать серьезные побочные эффекты, нужно запретить отпускать без рецепта", – указала она.
Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить безрецептурную продажу антибиотиков, сильнодействующих обезболивающих и других препаратов специализированного назначения, которые могут навредить здоровью при неправильном применении.
Петров отмечает, что многие граждане из-за повышенной эпидемиологической тревоги начинают принимать лекарства самостоятельно. Общественник полагает, что такой легкомысленный подход скрывает опасность для здоровья нации, особенно в период пандемии.
В Москве расширили перечень бесплатных лекарств
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