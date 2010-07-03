Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:54

Около миллиона квадратных метров медицинских корпусов появится в Москве за 5 лет

медицина город

18:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице за ближайшие пять лет планируется построить около миллиона квадратных метров медицинских корпусов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе Московского урбанистического форума.

Она отметила, что среди новых объектов – больница с перинатальным центром в поселке Коммунарка (общей площадью 160 тысяч квадратных метров) и перинатально-кардиологический корпус при больнице № 67 имени Ворохобова. Также планируется открыть две инфекционные больницы и лечебно-диагностический комплекс при Московском клиническом научном центре имени Логинова.

"В то же время для увеличения продолжительности жизни, раннего выявления различных заболеваний по-прежнему первоочередную роль будет играть поликлиническое звено", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Также она сообщила, что к осени текущего года в столице заработает единая цифровая база с информацией обо всех прививках, сделанных детям, а в ближайшее время пациентам поликлиник столицы станут доступны электронные медкарты.

Ранее сообщалось, что в столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья. Расположились они рядом с медицинскими павильонами. Здесь можно послушать лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также поучаствовать в мастер-классах по активным видам спорта.

На урбанфоруме обсуждают развитие здоровой городской среды

Читайте также

медицина город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика