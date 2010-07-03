Около миллиона квадратных метров медицинских корпусов появится в Москве за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице за ближайшие пять лет планируется построить около миллиона квадратных метров медицинских корпусов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе Московского урбанистического форума.

Она отметила, что среди новых объектов – больница с перинатальным центром в поселке Коммунарка (общей площадью 160 тысяч квадратных метров) и перинатально-кардиологический корпус при больнице № 67 имени Ворохобова. Также планируется открыть две инфекционные больницы и лечебно-диагностический комплекс при Московском клиническом научном центре имени Логинова.

"В то же время для увеличения продолжительности жизни, раннего выявления различных заболеваний по-прежнему первоочередную роль будет играть поликлиническое звено", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Также она сообщила, что к осени текущего года в столице заработает единая цифровая база с информацией обо всех прививках, сделанных детям, а в ближайшее время пациентам поликлиник столицы станут доступны электронные медкарты.

Ранее сообщалось, что в столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья. Расположились они рядом с медицинскими павильонами. Здесь можно послушать лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также поучаствовать в мастер-классах по активным видам спорта.

