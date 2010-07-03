Около миллиона квадратных метров медицинских корпусов появится в Москве за 5 лет

В столице за ближайшие пять лет планируется построить около миллиона квадратных метров медицинских корпусов. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе Московского урбанистического форума.
Она отметила, что среди новых объектов – больница с перинатальным центром в поселке Коммунарка (общей площадью 160 тысяч квадратных метров) и перинатально-кардиологический корпус при больнице № 67 имени Ворохобова. Также планируется открыть две инфекционные больницы и лечебно-диагностический комплекс при Московском клиническом научном центре имени Логинова.
"В то же время для увеличения продолжительности жизни, раннего выявления различных заболеваний по-прежнему первоочередную роль будет играть поликлиническое звено", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Также она сообщила, что к осени текущего года в столице заработает единая цифровая база с информацией обо всех прививках, сделанных детям, а в ближайшее время пациентам поликлиник столицы станут доступны электронные медкарты.
Ранее сообщалось, что в столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья. Расположились они рядом с медицинскими павильонами. Здесь можно послушать лекции, посвященные здоровому образу жизни, а также поучаствовать в мастер-классах по активным видам спорта.
На урбанфоруме обсуждают развитие здоровой городской среды
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.