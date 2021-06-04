Москва онлайн покажет, как проходит обследование в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

8 июня зрители Москвы онлайн смогут узнать, как пройти обследование в павильонах "Здоровая Москва", которые открылись в 46 столичных парках. В прямом эфире наш корреспондент посетит специалистов и пройдет процедуры.

Павильоны "Здоровая Москва" работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Посетителю при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Тем, кто не прикреплен к поликлинике, потребуется московский полис ОМС. Предварительная запись не нужна. В павильонах также можно сделать прививку от коронавируса.

Смотрите трансляцию 8 июня в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.