ЮАР ведет переговоры с РФ о вакцинации населения "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщил во время брифинга, что республика ведет переговоры с РФ по поводу использования "Спутник V" для вакцинации населения ЮАР.

"Мы ведем переговоры с рядом производителей по поводу вакцины от COVID-19, в том числе из России", – сказал он.

По словам министра, переговоры также ведутся с производителями из Китая, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer.

Ранее агентство по медикаментам Сербии разрешило применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Также стало известно, что вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Аргентине стартовала 29 декабря.