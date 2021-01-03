Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роспотребнадзора прокомментировали идею снятия ограничений для привитых от коронавируса. По их мнению, данный вопрос должен быть проработан с учетом того, как долго будет сохраняться иммунитет к вирусу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Специалисты отмечают, что введение документов, подтверждающих вакцинацию, является распространенной практикой.

"Должна учитываться информация о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации. С этими данными и должен прорабатываться вопрос снятия ограничений для привитых", – говорится в сообщении.

С 4 января открылась запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.

В Москве ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник. Мэр отмечал, что в случае возникновения необходимости будут открыты еще 70 прививочных пунктов, которые в настоящее время находятся в резервном фонде. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.